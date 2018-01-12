Компания готовится к дебюту внедорожника нового поколения

Пульс

Старый Mercedes-Benz G-Class поместили в гигантский кусок смолы

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12 января 2018

Компания Mercedes-Benz установила на входе в Кобо-центр, где пройдет Детройтский автосалон, гигантскую инсталляцию из синтетической смолы. Внутрь нее поместили внедорожник G-Class 1979 года. Арт-объект должен символизировать «неподвластность времени» и ассоциироваться с ископаемыми останками, попавшими в янтарь.

В компании сообщают, что подобно янтарю, они смогли «законсервировать генетический материал» оригинального G-Class и передать его последующим поколениям внедорожника. Длина инсталляции составляет 5,5 метра, ширина — 2,55, высота — 3,10 метра. На ее создание ушло 90 дней и 44,4 тонны синтетической смолы.

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На Детройтском автосалоне состоится мировая премьера G-Class нового поколения. Производитель уже показал фотографии закамуфлированной машины, а в Сеть утекли снимки автомобиля без камуфляжа.

Также стали известны некоторые подробности о внедорожнике. Например, G класс нового поколения получит девятидиапазонный «автомат» и особый режим управляющей электроники для тяжелого бездорожья.

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