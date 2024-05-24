В Дагестане Mercedes-Benz E-Class скрестили с «Гелендвагеном»

Умелец из Дагестана построил в своем гараже химеру на базе Mercedes-Benz E-Class в кузове W210 с передком от «Гелендвагена». Причем собранный наспех автомобиль даже не стали красить: передняя часть кузова как была черной, так и осталась, хотя всё остальное — от кромки лобового стекла до кормы — окрашено в серебристый. При желании, по словам создателя, машине можно легко вернуть первозданный вид.