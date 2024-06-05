Полноприводный Geely Atlas: объявлены цены и комплектации

Полноприводный Geely Atlas: объявлены цены и комплектацииМодификация с полным приводом и автоматом стоит на 200 тысяч дороже переднеприводной с «роботом»
Geely Atlas — это, напомним, новое поколение Atlas Pro, по крайней мере так модель идентифицируют в российском представительстве марки. При этом с Atlas Pro у модели общее разве что название: в основе кроссовера лежит платформа CMA, что роднит ее с Tugella и Monjaro, а кроме того, он крупнее Атласа Про и выглядит совершенно иначе. На первом этапе в России продавалась только переднеприводная версия с 2,0-литровым мотором в связке с семиступенчатым «роботом», но теперь появился и AWD-вариант, которому положена восьмидиапазонная автоматическая коробка передач Aisin. Мощность двигателя в обоих случаях составляет 200 лошадиных сил.
У Atlas AWD три комплектации на выбор: это Luxury стоимостью 3 399 990 рублей, Flagship за 3 599 990 рублей и Flagship Sport за 3 699 990 рублей. С учетом максимальной скидки цены могут быть снижены до 3 049 990, 3 249 990 и 3 349 990 рублей соответственно.
В «базе» у кроссовера полностью светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль и 13,2-дюймовый вертикальный тачскрин мультимедийной системы, а также подогрев передних и задних сидений. Исполнение Flagship дополнено проекционным дисплеем, количество динамиков аудиосистемы увеличено до 11, а багажная дверь оснащена электроприводом. Ну, а Flagship Sport отличается 20-дюймовыми колесными дисками и двухцветной окраской с черной крышей.
На модель распространяется стандартная гарантия автопроизводителя сроком пять лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.