Geely превзошел по популярности Toyota в Китае

Geely Monjaro, который присутствует на рынке уже четыре года, неожиданно показал лучший результат за все время своего существования: продажи составили 29 тысяч штук. За весь 2024 год в Китае зарегистрировали 219 тысяч новых Monjaro, а общие продажи с лета 2021 года, то есть с момент запуска модели, приблизились к отметке 600 тысяч экземпляров.

Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на статистику продаж отмечает, что по итогам января Geely Monjaro стал бестселлером китайского рынка. Второе место в общем рейтинге по моделям тоже досталось Geely, его занял хэтчбек Xingyuan с результатом 28 тысяч автомобилей. Следом идут Tesla Model Y, Volkswagen Sagitar и Wuling Hongguang Mini EV.