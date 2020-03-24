Из-за коронавируса ключи покупателям Geely начали доставлять дроны

В начале февраля Geely запустила собственную онлайн-платформу для продаж автомобилей, через которую можно выбрать понравившуюся модель и ее оснащение, ознакомиться с доступными программами финансирования и заказать доставку машины к дому. Причем чтобы минимизировать взаимодействие людей друг с другом, ключи новому владельцу доставит квадрокоптер. Пока такая услуга доступна лишь в отдельных провинциях Китая, но в будущем может начать работать по всей стране.

По данным Geely, с момента запуска онлайн-платформой воспользовались 10 тысяч человек. Ещё 110 тысяч заявили о готовности в ближайшее время удаленно купить автомобиль. В рамках борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 все машины, перед тем как попасть к владельцу, дезинфицируются, а кроссовер Icon так и вовсе оснащается антибактериальный салонным фильтром. Его разработка стала частью программы по созданию более совершенных систем очистки воздуха и переходу к использованию материалов с бактерицидными свойствами.