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14:44

Объявлены цены на Geely Coolray в России

Китайский кроссовер появится на российском рынке в четырех комплектациях

Geely Coolray для российского рынка © Geely
Лиза Будрина
Компания Geely раскрыла стоимость трех из четырех комплектаций нового кроссовера Coolray и объявила новую дату старта продаж: 27 марта 2020 года. Новинку в исполнении Luxury можно будет купить за 1 289 999 рублей, комплектация Flagship обойдется в 1 449 999 рублей, а «спортивная» Flagship Sport – в 1 499 999 рублей.

Как стало известно «Мотору», «люксовый» Coolray получил светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, «теплые» опции, включая подогрев руля и задних сидений, бесключевой доступ, климат-контроль, панорамную крышу с люком и платформу MirrorLink для подключения смартфонов к медиакомплексу машины. У таких кроссоверов салон частично будет отделан экокожей.

Кроссовер в более продвинутой комплектации Flagship можно узнать по красным тормозным суппортам и декоративной отделке с вставками «под карбон» и металлизированными матовыми элементами. Такой Coolray дополнительно оснащается системой автоматической парковки и камерой кругового обзора с функцией мониторинга «мертвых» зон. В этом исполнении для автомобиля предусмотрена цифровая приборная панель диагональю семь дюймов.

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Coolray Flagship Sport, помимо всего перечисленного, получил спойлер, черные накладки на боковые зеркала и двухцветную окраску кузова с черной крышей.

Единственная комплектация, стоимость которой пока не объявлена это базовая.

Geely Coolray предложат с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, разработанным совместно с Volvo, и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Основным конкурентом модели станет Kia Seltos. Кроссовер с аналогичным по мощности мотором (149 сил, 2,0 литра), вариатором и передним приводом стоит от 1 349 900 рублей.