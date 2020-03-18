Объявлены цены на Geely Coolray в России

Как стало известно «Мотору», «люксовый» Coolray получил светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, «теплые» опции, включая подогрев руля и задних сидений, бесключевой доступ, климат-контроль, панорамную крышу с люком и платформу MirrorLink для подключения смартфонов к медиакомплексу машины. У таких кроссоверов салон частично будет отделан экокожей.

Кроссовер в более продвинутой комплектации Flagship можно узнать по красным тормозным суппортам и декоративной отделке с вставками «под карбон» и металлизированными матовыми элементами. Такой Coolray дополнительно оснащается системой автоматической парковки и камерой кругового обзора с функцией мониторинга «мертвых» зон. В этом исполнении для автомобиля предусмотрена цифровая приборная панель диагональю семь дюймов.