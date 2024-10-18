У Geely появится кроссовер под названием Cowboy

Из дополнительных аксессуаров у Geely Cowboy есть бокс на правой задней стойке, а также еще один на пятой двери с дренажными отверстиями для зонтов, сапог и прочего, стилизованный под кофр для запасного колеса. Кроме того, у кроссовера есть ручки на капоте, как у некоторых хардкорных внедорожников, отражатели на пластиковых накладках колесных арок и новые бамперы с защитой.