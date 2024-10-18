У Geely появится кроссовер под названием Cowboy

У Geely появится кроссовер под названием CowboyЗа новым именем скрывается перелицованный Geely Icon с оффроудными аксессуарами
В основе Icon, как и, собственно, Cowboy, лежит платформа BMA собственной разработки Geely. На ней же построен и другой компактный кроссовер, который недавно поступил в продажу в России под названием Сityray. Ковбой оснащен полуторалитровой «турбочетверкой» мощностью 181 лошадиная сила, которая работает в тандеме с семиступенчатым «роботом». Разгон с места до 100 километров в час занимает 7,9 секунды, максимальная скорость ограничена 200 километрами в час.
Из дополнительных аксессуаров у Geely Cowboy есть бокс на правой задней стойке, а также еще один на пятой двери с дренажными отверстиями для зонтов, сапог и прочего, стилизованный под кофр для запасного колеса. Кроме того, у кроссовера есть ручки на капоте, как у некоторых хардкорных внедорожников, отражатели на пластиковых накладках колесных арок и новые бамперы с защитой.
Можно предположить, что появление новой оффроуд-версии Icon под другим названием призвано привлечь внимание к теряющей популярность модели.
По данным CarNewsChinа, с момента выхода на рынок в Китае в 2020 году Geely удалось продать меньше ста тысяч таких кроссоверов. Это слабый результат, особенно в сравнении с соплатформенным Coolray, который за это время получил несколько серьезных обновлений и даже успел сменить поколение.