Новости
Опубликовано 18 октября 2024, 10:45
1 мин.

У Geely появится кроссовер под названием Cowboy

За новым именем скрывается перелицованный Geely Icon с оффроудными аксессуарами
Новый кроссовер Geely Cowboy: первые официальные фотографии и подробности. Марка анонсировала появление модели с необычным для китайского автомобиля именем, однако это не полноценная новинка, а лишь переиначенный Icon с оффроудным оборудованием — дополнительными боксами, светотехникой на крыше и специальными ручками на капоте. За счет новых бамперов Cowboy оказался крупнее оригинального Icon, однако по части техники автомобили идентичны.
У Geely появится кроссовер под названием Cowboy
© MIIT, CarNewsChina
Лиза Будрина

В основе Icon, как и, собственно, Cowboy, лежит платформа BMA собственной разработки Geely. На ней же построен и другой компактный кроссовер, который недавно поступил в продажу в России под названием Сityray. Ковбой оснащен полуторалитровой «турбочетверкой» мощностью 181 лошадиная сила, которая работает в тандеме с семиступенчатым «роботом». Разгон с места до 100 километров в час занимает 7,9 секунды, максимальная скорость ограничена 200 километрами в час.

© Geely

Из дополнительных аксессуаров у Geely Cowboy есть бокс на правой задней стойке, а также еще один на пятой двери с дренажными отверстиями для зонтов, сапог и прочего, стилизованный под кофр для запасного колеса. Кроме того, у кроссовера есть ручки на капоте, как у некоторых хардкорных внедорожников, отражатели на пластиковых накладках колесных арок и новые бамперы с защитой.

Читайте на тему:

Можно предположить, что появление новой оффроуд-версии Icon под другим названием призвано привлечь внимание к теряющей популярность модели.

По данным CarNewsChinа, с момента выхода на рынок в Китае в 2020 году Geely удалось продать меньше ста тысяч таких кроссоверов. Это слабый результат, особенно в сравнении с соплатформенным Coolray, который за это время получил несколько серьезных обновлений и даже успел сменить поколение.