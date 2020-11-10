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12:59

В Китае в четвёртый раз обновили кроссовер Geely. Он продаётся в России

Вседорожник Geely Vision X6 претерпел очередной рестайлинг

© autohome.com.cn
Китайский вседорожник Geely Vision X6, известный россиянам под именем Emgrand X7, снова доработали для местного рынка. Кроссовер преобразился внешне, обзавёлся новым интерьером и лишился атмосферного двигателя объёмом 1.8 литра.

Снаружи Vision X6 2020 модельного года проще всего узнать сзади: вертикальная оптика в стиле Volvo XC90 уступила место горизональным светодиодным фонарям, на стойках крыши появились чёрные вставки, изменён бампер и форма фальшь-выхлопа. Спереди образ остался прежним, хотя инженеры заменили начинку фар головного света, корпуса зеркал заднего вида и оформление радиаторной решётки, а передний бампер лишился противотуманок. Новый обвес увеличил габаритную длину вседорожника на 46 миллиметров.

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Фото: autohome.com.cn

Салон спроектирован заново: медиасистемой «заведует» 10,25-дюймовый дисплей, 7-дюймовая виртуальная приборная панель сменила графику, а количество аналоговых клавиш вновь сократилось. Дизайн дверных карт, передней панели и центрального тоннеля переосмыслен, дефлекторы вентиляции теперь другой формы и расположены иначе.

Турбированный мотор объёмом 1.4 литра мощностью 141 лошадиную силу в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором остался в гамме, а сочетания 1,8-литрового атмосферного агрегата и 5-ступенчатой ручной коробки передач Vision X6 лишился. Привод по-прежнему только на передние колёса.

В Поднебесной Geely Vision X6 2020 поступят в продажу в ноябре. Вседорожники Emgrand X7 для российского рынка обновление китайского аналога вряд ли затронет, ведь к нам поставляют автомобили белорусской сборки, а планов модернизации конвейера у Geely пока нет.

Рублёвые цены на Emgrand X7 образца 2016 года с 1,8-литровым двигателем мощностью 131 лошадиную силу и 6-ступенчатой «механикой» начинаются с 1 миллиона рублей, а самый оснащённый кроссовер с 139-сильным 2,0-литровым мотором и 6-диапазонным «автоматом» оценивается в 1,33 миллиона рублей.

Источник: autohome.com.cn