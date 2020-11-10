В Китае в четвёртый раз обновили кроссовер Geely. Он продаётся в России

В Поднебесной Geely Vision X6 2020 поступят в продажу в ноябре. Вседорожники Emgrand X7 для российского рынка обновление китайского аналога вряд ли затронет, ведь к нам поставляют автомобили белорусской сборки, а планов модернизации конвейера у Geely пока нет.

Рублёвые цены на Emgrand X7 образца 2016 года с 1,8-литровым двигателем мощностью 131 лошадиную силу и 6-ступенчатой «механикой» начинаются с 1 миллиона рублей, а самый оснащённый кроссовер с 139-сильным 2,0-литровым мотором и 6-диапазонным «автоматом» оценивается в 1,33 миллиона рублей.