Первый электрический кроссовер Geely уже в России: объявлены цены на EX5

Первый электрический кроссовер Geely уже в России: объявлены цены на EX5Модель предложат россиянам в двух уровнях оснащения
Пресс-служба Geely приводит подробности об оснащении EX5 для нашего рынка. В комплектации Pro у кроссовера 18-дюймовые диски, тонированные стекла, отделка салона из кожи, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, задние датчики парковки, датчики дождя и аудиосистема с шестью динамиками. Уже в «базе» у электрокара полный «зимний» пакет, включающий подогревапередних и задних сидений, рулевого колеса, заднего стекла, зоны покоя передних стеклоочистителей и форсунок стеклоомывателя. Внешние зеркала тоже оборудованы обогревом, а также электрорегулировками и механизмом складывания.
В салоне — цифровая панель приборов диагональю 10,2 дюйма и экран мультимедийной системы на 15,4 дюйма. Есть четыре разъема USB, розетка 12В и беспроводная зарядка для смартфона.
В список электронных ассистентов входят электронная система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, система предотвращения опрокидывания, сигнализации при экстренном торможении, помощи при экстренном торможении, при старте на подъеме и при движении под уклон. Подушек безопасности шесть.
EX5 в топовой комплектации Max стоит 4 399 990 рублей, а при покупке автомобиля в кредит и по схеме Trade-in — 4 049 990 рублей. У такого кроссовера колесные диски уже 19-дюймовые, а оснащение расширено за счет адаптивного круиз-контроля, проекционного дисплея, электропривода багажной двери, а также передних кресел с вентиляцией и массажем. Кроме того, Max-версия отличается наличием панорамной крыши и системы интеллектуального управления дальним светом фар. Количество динамиков аудиосистемы увеличено до 16, имеется субвуфер.
Переднеприводный электрокар разгоняется с места до 100 километров в час за 6,9 секунды. Доступны три режима движения, Eco, Comfort и Sport. Быстрая зарядка батареи постоянным током с 10 до 80 процентов занимает всего 28 минут, а общий ресурс аккумулятора — один миллион километров пробега или 3,5 тысячи циклов зарядки.
На Geely EX5 распространяется гарантия на шесть лет или 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее, а на тяговую батарею — восемь лет или 150 тысяч километров. О старте продаж компания объявит в ближайшее время.