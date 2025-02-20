Первый электрический кроссовер Geely уже в России: объявлены цены на EX5

В салоне — цифровая панель приборов диагональю 10,2 дюйма и экран мультимедийной системы на 15,4 дюйма. Есть четыре разъема USB, розетка 12В и беспроводная зарядка для смартфона.

В список электронных ассистентов входят электронная система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, система предотвращения опрокидывания, сигнализации при экстренном торможении, помощи при экстренном торможении, при старте на подъеме и при движении под уклон. Подушек безопасности шесть.