Geely привезла в Москву гибридный седан с начинкой Volvo

В Geely утверждают, что подзаряжаемый гибрид способен проехать на электротяге около 60 километров. Таким образом, по текущей методике измерений средний расход топлива составляет всего 1,6 литра на 100 километров. Обещают и более простую модель — мягкий гибрид, который нельзя подзаряжать от сети. У нее расход топлива составит 5,8 литра на 100 километров.