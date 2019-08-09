Появились снимки китайского седана белорусской сборки для России

На фотографиях запечатлен Geely GE с 1,8-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 лошадиные силы. Этот же силовой агрегат устанавливается на текущую версию седана GT. О возможных появлениях других модификаций пока не сообщалось.

Однако на домашнем китайском рынке седан также доступен в двух гибридных модификациях. Первая имеет функцию подзарядки от бытовой электросети и комплектуется бензиновым двигателем и электромотором суммарной отдачей 261 сила.