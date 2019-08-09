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17:09

Появились снимки китайского седана белорусской сборки для России

С конвейера завода в Белоруссии сошли несколько экземпляров Geely GE

© abw.by
В распоряжении белорусского портала ABW.by оказались фотографии седана GE, выпущенного на местном предприятии Geely. Несколько собранных автомобилей отправят в Россию для проведения краш-тестов и сертификации, утверждают журналисты. По неофициальной информации, старт продаж модели запланирован на начало 2020 года.

На фотографиях запечатлен Geely GE с 1,8-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 лошадиные силы. Этот же силовой агрегат устанавливается на текущую версию седана GT. О возможных появлениях других модификаций пока не сообщалось.

Однако на домашнем китайском рынке седан также доступен в двух гибридных модификациях. Первая имеет функцию подзарядки от бытовой электросети и комплектуется бензиновым двигателем и электромотором суммарной отдачей 261 сила.

Geely GE для китайского рынка

Вторая работает по принципу «мягкого гибрида»: в состав установки входит наддувной агрегат объемом 1,5 литра с интегрированным стартер-генератором, дающим прибавку к мощности при разгоне.

В настоящее время из Белоруссии в Россию поставляется кроссовер Geely Atlas, который является самым продаваемым китайским автомобилей на рынке. На днях стало известно, что модель обзаведется новой мультимедийной системой «Яндекс.Авто» с голосовым помощником Алисой. Продажи таких «Атласов» стартуют в понедельник, 12 августа — тогда же будут объявлены и цены на новинку.

Источник: ABW.by