Geely объявила конкурс на название конкурента Теслы

Впрочем, тизер не добавил никакой новой информации: еще осенью фотографии предсерийных машин появились в базе данных китайских сертификационных органов. Китайские СМИ называют машину конкурентом для Tesla Model 3. Некоторое внешнее сходство с ней действительно есть — в убирающихся ручках дверей похожей формы, в глухой «радиаторной решетке».