В Беларуси будут собирать две новые модели Geely

Из документов, опубликованных ведомством, следует, что на «БелДжи» наладят «серийный выпуск» Geely FY11/Tugella и GS, причём тираж ограничен 100 экземплярами каждой модели. Однако журналисты отмечают, что аналогичный лимит бы прописан и в документах на другие модели, хотя по факту завод выпускает значительно больше машин.

Обе модели, и GS, и FY11/Tugella, уже получили Одобрение типа транспортного средства в России. Первую партию GS привезли в страну ещё в начале 2020 года из Китая. По габаритам хэтчбек сравним с Kia Rio X-Line и комплектуется мотором 1,8 литра мощностью 133 лошадиные силы в паре с шестиступенчатой «механикой» либо «роботом». Согласно информации на сайте компании, цены начинаются от 1,3 миллиона рублей. Можно предположить, что если поставки модели наладят из Беларуси, то GS несколько подешевеет.