13:55

В Беларуси будут собирать две новые модели Geely

На заводе «БелДжи» наладят серийное производство хэтчбека GS и кросс-купе Tugella

Geely FY11 © Geely
Лиза Будрина
На белорусском предприятии «БелДжи» организуют серийную сборку двух новых моделей Geely: высокого хэтчбека GS, который пока поставляется в Россию из Китая, и кросс-купе FY11, переименованного в Tugella. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на базу Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь.

Из документов, опубликованных ведомством, следует, что на «БелДжи» наладят «серийный выпуск» Geely FY11/Tugella и GS, причём тираж ограничен 100 экземплярами каждой модели. Однако журналисты отмечают, что аналогичный лимит бы прописан и в документах на другие модели, хотя по факту завод выпускает значительно больше машин.

Обе модели, и GS, и FY11/Tugella, уже получили Одобрение типа транспортного средства в России. Первую партию GS привезли в страну ещё в начале 2020 года из Китая. По габаритам хэтчбек сравним с Kia Rio X-Line и комплектуется мотором 1,8 литра мощностью 133 лошадиные силы в паре с шестиступенчатой «механикой» либо «роботом». Согласно информации на сайте компании, цены начинаются от 1,3 миллиона рублей. Можно предположить, что если поставки модели наладят из Беларуси, то GS несколько подешевеет.

Geely GS

FY11/Tugella в Беларуси и России пока не представлена, однако продажи должны начаться уже в этом году. Из ОТТС, выданного Росстандартом, следует, что на российском рынке будут продаваться кроссоверы китайский сборки, хотя в компании не исключали возможность наладить производство модели на «БелДжи». Кросс-купе предложат с двухлитровым мотором в двух вариантах форсировки – 199 и 237 лошадиных сил. Пару ему составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, привод – передний либо полный.

Пока же с «БелДжи» в Россию возят кроссоверы Atlas (от 1,2 миллиона рублей), Coolray (1,13 миллиона рублей) и Emgrand X7 (1,07 миллиона рублей). По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по август 2020 года продажи Geely в стране выросли на 37 процентов, до 7,5 тысячи экземпляров.

Источник: Китайские автомобили