В Беларуси будут собирать две новые модели Geely

Из документов, опубликованных ведомством, следует, что на «БелДжи» наладят «серийный выпуск» Geely FY11/Tugella и GS, причём тираж ограничен 100 экземплярами каждой модели. Однако журналисты отмечают, что аналогичный лимит бы прописан и в документах на другие модели, хотя по факту завод выпускает значительно больше машин.
Обе модели, и GS, и FY11/Tugella, уже получили Одобрение типа транспортного средства в России. Первую партию GS привезли в страну ещё в начале 2020 года из Китая. По габаритам хэтчбек сравним с Kia Rio X-Line и комплектуется мотором 1,8 литра мощностью 133 лошадиные силы в паре с шестиступенчатой «механикой» либо «роботом». Согласно информации на сайте компании, цены начинаются от 1,3 миллиона рублей. Можно предположить, что если поставки модели наладят из Беларуси, то GS несколько подешевеет.
FY11/Tugella в Беларуси и России пока не представлена, однако продажи должны начаться уже в этом году. Из ОТТС, выданного Росстандартом, следует, что на российском рынке будут продаваться кроссоверы китайский сборки, хотя в компании не исключали возможность наладить производство модели на «БелДжи». Кросс-купе предложат с двухлитровым мотором в двух вариантах форсировки – 199 и 237 лошадиных сил. Пару ему составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, привод – передний либо полный.
Пока же с «БелДжи» в Россию возят кроссоверы Atlas (от 1,2 миллиона рублей), Coolray (1,13 миллиона рублей) и Emgrand X7 (1,07 миллиона рублей). По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по август 2020 года продажи Geely в стране выросли на 37 процентов, до 7,5 тысячи экземпляров.