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8 января, 15:30

Geely и Mercedes-Benz организуют совместный выпуск электрокаров

Экологичные машины будут производить в Китае под брендом Smart

Smart EQ fortwo
Лиза Будрина
Китайский концерн Zhejiang Geely Holding Group Co создаст совместное предприятие с немецким Mercedes-Benz, которое будет выпускать электромобили под брендом Smart на мощностях завода в Нинбо. Экологичные «Смарты» китайской сборки предназначены для рынков КНР и Германии.

Каждая из сторон инвестирует в совместное предприятие по 2,7 миллиарда юаней (почти 389 миллиона долларов), а выпуск электрических моделей Smart начнется в 2022 году. О «Смартах» нового поколения известно, что их разработкой займутся дизайнеры Mercedes-Benz, а контролировать процесс будет совет директоров из шести человек – по трое от каждой из компаний.

До 2022 года Mercedes-Benz продолжит выпускать EQ ForTwo и EQ ForFour на европейских заводах во Франции и Словении. После 2022 года на мощностях французского предприятия в городе Амбах организуют производство электромобилей линейки EQ.

В 2019 году концерн Daimler продал половину акций Smart компании Geely, которая владеет марками Geely Auto, Lotus, Lynk&Co, Proton и Volvo.