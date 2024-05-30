Geely готовит девять новинок в 2024 году

Они появятся на рынке не только под маркой Geely, но и под другим брендами, которые принадлежат холдингу

Перечислены все новинки Geely в 2024 году, их будет минимум девять. На пресс-конференции, посвященной планам холдинга на ближайшие полгода, анонсировали пять моделей SUV, два минивэна, электрический седан Galaxy с индексом 07 и еще один автомобиль в том же сегменте. Портал «Китайские автомобили» собрали информацию о готовящихся машинах, среди которых есть и те, которые анонсированы.