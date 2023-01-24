Новый седан Geely с необычным дизайном: что о нем известно

CarNewsChina предполагает, что в длина седана составит около пяти метров, а расстояние между осями будет равно трем метрам – то есть по габаритам его можно сравнить с Zeekr 001. Линейка, в которую войдет эта модель, получила обозначение NEV (New Energy Vehicles) – такие автомобили будут выступать в среднем и высоком ценовом сегменте.

По неофициальной информации, электрический седан дебютирует под маркой Geely, хотя за электрокары такого ценового сегмента в холдинге отвечает Zeekr. Не исключено, что в будущем для новой линейки батарейных машин придумают отдельный бренд, как это произошло с Geometry, выпускающей бюджетные электрокары.