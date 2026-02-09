Опубликовано 09 февраля 2026, 13:411 мин.
Geely представил гибрид-рекордсмена: 1525 км на одном баке
Компания Geely официально представила на китайском рынке гибридную версию кроссовера Boyue (Atlas) — модель Boyue REV. Об этом сообщает китайский портал IT Home.
© Geely
Новинка, выполненная в купеобразном стиле, позиционируется как одна из самых дальнобойных в своём классе: запас хода на электротяге составляет 375 км, а общая дальность — до 1525 км.
Предполагается, что габариты модели будут сопоставимы с электрическим Livan 7 (около 4,7 м в длину). Кроссовер использует последовательную гибридную схему, где двигатель внутреннего сгорания работает как генератор. В салоне представлены широкоформатный экран, перфорированная кожа, беспроводная зарядка для двух устройств и аудиосистема Flyme Sound.
Ранее FAW Bestune раскрыл планы на 2026 год.
Источник:IT Home
Автор:Арина Лысенко
