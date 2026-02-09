Geely представил гибрид-рекордсмена: 1525 км на одном баке

Новинка, выполненная в купеобразном стиле, позиционируется как одна из самых дальнобойных в своём классе: запас хода на электротяге составляет 375 км, а общая дальность — до 1525 км.

Предполагается, что габариты модели будут сопоставимы с электрическим Livan 7 (около 4,7 м в длину). Кроссовер использует последовательную гибридную схему, где двигатель внутреннего сгорания работает как генератор. В салоне представлены широкоформатный экран, перфорированная кожа, беспроводная зарядка для двух устройств и аудиосистема Flyme Sound.

Ранее FAW Bestune раскрыл планы на 2026 год.