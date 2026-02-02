Geely представила гибридный кроссовер Galaxy M7 с расходом 3,35 литра бензина на 100 км

В сертификационных документах раскрыты точные габариты нового гибридного кроссовера Geely Galaxy M7: длина — 4770 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1985 мм. Его колесная база составляет 2785 мм, что идентично показателям рестайлинговой версии бензинового кроссовера Geely Boyue L для Китая (в России эта модель известна как Geely Atlas).

Интерьер новинки также во многом повторяет дизайн китайского бензинового аналога: та же передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами, схожие карты дверей и раздельные экраны приборной панели и мультимедиа. Однако у гибрида — собственный дизайн рулевого колеса и иная компоновка центрального тоннеля.

Сердцем Geely Galaxy M7 является гибридная силовая установка EM-i, состоящая из 1,5-литрового бензинового атмосферного двигателя мощностью 112 л.с. и одного электромотора (его отдача пока не разглашается). Согласно данным китайских СМИ, покупателям будут доступны варианты с аккумулятором емкостью 18,4 или 29,8 кВт·ч.

Компания Geely заявляет о запасе хода на электротяге до 225 км по циклу CLTC и суммарной дальности пробега в 1730 км. Расход топлива – 3,35 л. на 100 км.