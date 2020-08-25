Раскрыт салон седана Geely на базе Volvo

На фотографиях видна полностью цифровая приборная панель, расположенная за усеченным снизу рулем. В центре передней панели находится отдельностоящий горизонтальный экран-планшет мультимедийной системы – увеличенный вариант тачскрина, установленного в салоне кроссовера Geely Coolray.
Ниже расположился ряд аналоговых элементов управления различными функциями. На центральном тоннеле размещен компактный рычаг автоматической коробки передач и закрывающийся отсек для хранения мелочей, а под ним кроются порты для зарядки. Обшивку дверных карт, а также решетки динамиков аудиосистемы Bose украшает рисунок из пересекающихся линий.
Фото: Geely
Внешность Preface, построенного на модульной платформе CMA, уже рассекретили ранее: снимки седана появились в базе Министерства промышленности Китая. По габаритам модель будет сравнима с Volvo S60: длина составит 4785 миллиметров, ширина – 1869 миллиметров, высота – 1469 миллиметров, а колесная база равна 2800 миллиметрам.
На домашнем рынке Geely Preface оснастят безальтернативной двухлитровой «турбочетверкой» Drive-E от Volvo, выдающей 190 лошадиных сил. Пару ей составит семидиапазонная автоматическая трансмиссия от Aisin, «робот» 7DCT или шестиступенчатая «механика». Премьера серийной версии бизнес-седана состоится в Пекине 26 сентября.