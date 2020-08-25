Раскрыт салон седана Geely на базе Volvo

На фотографиях видна полностью цифровая приборная панель, расположенная за усеченным снизу рулем. В центре передней панели находится отдельностоящий горизонтальный экран-планшет мультимедийной системы – увеличенный вариант тачскрина, установленного в салоне кроссовера Geely Coolray.

Ниже расположился ряд аналоговых элементов управления различными функциями. На центральном тоннеле размещен компактный рычаг автоматической коробки передач и закрывающийся отсек для хранения мелочей, а под ним кроются порты для зарядки. Обшивку дверных карт, а также решетки динамиков аудиосистемы Bose украшает рисунок из пересекающихся линий.