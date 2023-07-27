Geely выводит электрический пикап Radar RD6 на зарубежные рынки

Radar — это суббренд Geely, как и Zeekr, Geometry и другие. В сентябре прошлого года Radar запустил производство модели RD6 — оно налажено на заводе Zibo Smart Factory в провинции Шаньдун. А спустя девять месяцев была выпущена первая партия экспортных машин.

За рубеж отправят RD6 в комплектации Premium Edition, на что указывает светодиодная полоса между фарами. У такого пикапа единственный электромотор на задней оси, который развивает 272 лошадиные силы, и батарея емкостью 86 киловатт-часов, на одном заряде которой RD6 проезжает 550 километров. В Китае эта модификация стоит от 228,8 тысячи юаней (2,88 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).