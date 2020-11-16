Geely объявил цены на кросс-купе Tugella в России

Кроме того, в список оборудования входят специальный фильтр очистки воздуха по стандарту CN95 (задерживает до 95 процентов вредных частиц), двухзонный климат-контроль оснащен системой контроля качества воздуха, фоновая подсветка салона (восемь вариантов цветов), беспроводная зарядка для смартфонов, цифровая панель приборов и тачскрин-дисплей мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками, панорамная крыша c люком и электропривод пятой двери (багажник можно открыть без помощи рук). Комбинированные кресла из замши и кожи «наппа» спереди оснащены подогревом и вентиляцией, а задние – только подогревом.