Первую партию кроссоверов Geely Tugella привезли в Россию

Уже известно, что Tugella предложат в России с двухлитровым бензиновым мотором в двух вариантах форсировки: 199 и 237 лошадиных сил. Агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, передним либо полным приводом. Из ОТТС, выданного на модель в августе этого года, следует, что в список оснащения войдут мультимедийная система, система контроля давления в шинах и система вызова экстренных служб. За доплату будут доступны круиз-контроль и люк на крыше.
Фото: Geely
Тест компактного кроссовера Geely Coolray
В Одобрении типа транспортного средства было указано, что в Россию модель будут поставлять из Китая. Однако не исключена и локализация Tugella на белорусском заводе «Белджи».
Можно предположить, что партия из шести автомобилей, пять из которых – белого цвета и один – красного, предназначена для шоу-румов. Однако пока Geely не раскрывает ни дату начала продаж новинки, ни цены.