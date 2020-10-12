Первую партию кроссоверов Geely Tugella привезли в Россию

Уже известно, что Tugella предложат в России с двухлитровым бензиновым мотором в двух вариантах форсировки: 199 и 237 лошадиных сил. Агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, передним либо полным приводом. Из ОТТС, выданного на модель в августе этого года, следует, что в список оснащения войдут мультимедийная система, система контроля давления в шинах и система вызова экстренных служб. За доплату будут доступны круиз-контроль и люк на крыше.