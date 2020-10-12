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Первую партию кроссоверов Geely Tugella привезли в Россию

Автовоз с новыми машинами сфотографировали на МКАД

Автовоз с Geely Tugella на МКАД © Китайские автомобили
Лиза Будрина
Сайт «Китайские автомобили» опубликовал фотографию автовоза, который доставляет в Москву первую партию купеобразных кроссоверов Geely Tugella (модель также известна под индексом FY11). По словам автора снимка, автовоз был всего один и двигался по МКАД в сторону Ленинградского шоссе.

Уже известно, что Tugella предложат в России с двухлитровым бензиновым мотором в двух вариантах форсировки: 199 и 237 лошадиных сил. Агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, передним либо полным приводом. Из ОТТС, выданного на модель в августе этого года, следует, что в список оснащения войдут мультимедийная система, система контроля давления в шинах и система вызова экстренных служб. За доплату будут доступны круиз-контроль и люк на крыше.

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Geely Xing Yue, он же FY11 или Tugella в России

Фото: Geely

Тест компактного кроссовера Geely Coolray

В Одобрении типа транспортного средства было указано, что в Россию модель будут поставлять из Китая. Однако не исключена и локализация Tugella на белорусском заводе «Белджи».

Можно предположить, что партия из шести автомобилей, пять из которых белого цвета и один красного, предназначена для шоу-румов. Однако пока Geely не раскрывает ни дату начала продаж новинки, ни цены.

Источник: Китайские автомобили