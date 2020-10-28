Geely Tugella получил две гибридные версии. Но не в России

В Китае доступны две версии XingYue ePro: первая оснащается батареей ёмкостью 11,3 киловатт-часа, а вторая – батареей на 15,5 киловатт-часа. На одном электричестве гибриды проезжают 56 и 80 километров соответственно. Динамика в обоих случаях одинаковая: разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды, а максимальная скорость составляет 195 километров в час.

Внешне отличить гибридный кроссовер от бензинового можно по логотипу ePro и дополнительному лючку на крыле, за которым находится разъём для зарядки. Цены в Китае начинаются от 196,8 тысячи юаней (2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу), в то время как бензиновую версию можно купить за 135,8 тысячи юаней (1,3 миллиона рублей).