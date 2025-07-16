Geely полностью поглотит Zeekr

Акционерам Zeekr предложат два варианта на выбор. Они смогут получить деньги за акции, примерно 2,7 доллара США за штуку, или же заменить их на акции Geely Auto. При этом за одну ценную бумагу Zeekr дадут 1,23 акции Geely.

Общая стоимость Zeekr на момент заключения сделки — около 6,8 миллиарда долларов. В результате доля Geely увеличится с нынешних 62,8 процентов до 100.