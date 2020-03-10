В Белоруссии представили первый в стране электромобиль Geely

Как рассказал директор завода Геннадий Свидерский, электрокары привезли в страну для проведения испытаний. Кроме того, машины планируется использовать для изучения спроса среди покупателей и готовности мощностей завода для производства и эксплуатации электромобилей.
«Белорусский завод к этой модели никакого отношения не имеет. Она полностью изготовлена в Китае. Для нас было важно провести всесторонние испытание электромобиля. Хотелось проверить, как будет работать батарея в наших условиях», — добавил Свидерский.
Фото: auto.onliner.by
Пока что в страну привезли только четыре экземпляра, которые будут проходить испытания. Автомобили планируется выставлять и в дилерских центрах, чтобы потенциальные покупатели могли изучить электрокар и познакомиться с ним.
Эту модель Geely выпускает с 2019 года. В длину Geometry A достигает 4736 миллиметров, а колесная база машины составляет 2700 миллиметров.
Электромотор у седана один – он выдает 163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час, по заявлению производителя, автомобиль разгоняется за 8,8 секунды.
На китайском рынке представлено две версии: базовая с запасом хода 410 километров и топовая с пробегом 500 километров. При использовании станций быстрой подзарядки аккумуляторы с 30 до 80 процентов можно «заправить» за полчаса.
В Китае цены начинаются от 31 250 долларов (2 224 390 по текущему курсу) за стандартный электрокар и от 37 200 долларов (2 647 914 рублей) за «дальнобойную».
Источник: auto.onliner.by