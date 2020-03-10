В Белоруссии представили первый в стране электромобиль Geely

На китайском рынке представлено две версии: базовая с запасом хода 410 километров и топовая с пробегом 500 километров. При использовании станций быстрой подзарядки аккумуляторы с 30 до 80 процентов можно «заправить» за полчаса.

В Китае цены начинаются от 31 250 долларов (2 224 390 по текущему курсу) за стандартный электрокар и от 37 200 долларов (2 647 914 рублей) за «дальнобойную».

Источник: auto.onliner.by