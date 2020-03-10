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15:25

В Белоруссии представили первый в стране электромобиль Geely

Пока что на белорусский завод «БелДжи» привезли четыре экземпляра

Анастасия Дубина
В Минске состоялась презентация полностью электрического автомобиля Geely Geometry A – первого в Белоруссии электрокара марки. Пока что машины будут представлены в дилерских центрах только для ознакомления покупателей, продажи начнутся позже.

Как рассказал директор завода Геннадий Свидерский, электрокары привезли в страну для проведения испытаний. Кроме того, машины планируется использовать для изучения спроса среди покупателей и готовности мощностей завода для производства и эксплуатации электромобилей.

«Белорусский завод к этой модели никакого отношения не имеет. Она полностью изготовлена в Китае. Для нас было важно провести всесторонние испытание электромобиля. Хотелось проверить, как будет работать батарея в наших условиях», — добавил Свидерский.

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Фото: auto.onliner.by

Пока что в страну привезли только четыре экземпляра, которые будут проходить испытания. Автомобили планируется выставлять и в дилерских центрах, чтобы потенциальные покупатели могли изучить электрокар и познакомиться с ним.

Эту модель Geely выпускает с 2019 года. В длину Geometry A достигает 4736 миллиметров, а колесная база машины составляет 2700 миллиметров.

Электромотор у седана один он выдает 163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час, по заявлению производителя, автомобиль разгоняется за 8,8 секунды.

На китайском рынке представлено две версии: базовая с запасом хода 410 километров и топовая с пробегом 500 километров. При использовании станций быстрой подзарядки аккумуляторы с 30 до 80 процентов можно «заправить» за полчаса.

В Китае цены начинаются от 31 250 долларов (2 224 390 по текущему курсу) за стандартный электрокар и от 37 200 долларов (2 647 914 рублей) за «дальнобойную».

Источник: auto.onliner.by