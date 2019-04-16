Компания Genesis привезет в Нью-Йорк компактный электрокар

Судя по изображениям, новый концепт Genesis — это трёхдверный хэтчбек или кроссовер. В передней части кузова автомобиля угадывается фирменный «щит», на форму которого определенно оказал влияние прошлогодний электрический шоу-кар Genesis Essentia. Кроме того, у электрокара есть V-образная головная оптика и, вероятно, светящийся логотип.
Официальной информации о силовой установке концепта нет. Essentia оснащался многомоторной системой, способной разогнать купе до 97 километров в час менее чем за три секунды.
В основе электрического Essentia лежит углепластиковый монокок. В отделке салона используются карбон , кожа разных цветов и алюминий. В центральную стойку кузова двухдверки интегрировали датчик отпечатков пальцев и камеру системы распознавания лиц. С их помощью можно открывать и закрывать двери, выполненные в виде «крыла бабочки».