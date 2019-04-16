Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:38

Компания Genesis привезет в Нью-Йорк компактный электрокар

Опубликованы первые изображения нового концепта

Премиальная марка Genesis, принадлежащая Hyundai, показала тизер компактной модели, дебют которой состоится на Нью-Йоркском автосалоне. Новинка — концепт с электрической силовой установкой, который компанией преподносится как «большой сюрприз в компактном форм-факторе».
Загрузка...

Судя по изображениям, новый концепт Genesis — это трёхдверный хэтчбек или кроссовер. В передней части кузова автомобиля угадывается фирменный «щит», на форму которого определенно оказал влияние прошлогодний электрический шоу-кар Genesis Essentia. Кроме того, у электрокара есть V-образная головная оптика и, вероятно, светящийся логотип.

Официальной информации о силовой установке концепта нет. Essentia оснащался многомоторной системой, способной разогнать купе до 97 километров в час менее чем за три секунды.

В основе электрического Essentia лежит углепластиковый монокок. В отделке салона используются карбон , кожа разных цветов и алюминий. В центральную стойку кузова двухдверки интегрировали датчик отпечатков пальцев и камеру системы распознавания лиц. С их помощью можно открывать и закрывать двери, выполненные в виде «крыла бабочки».

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...