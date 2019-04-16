Компания Genesis привезет в Нью-Йорк компактный электрокар

Судя по изображениям, новый концепт Genesis — это трёхдверный хэтчбек или кроссовер. В передней части кузова автомобиля угадывается фирменный «щит», на форму которого определенно оказал влияние прошлогодний электрический шоу-кар Genesis Essentia. Кроме того, у электрокара есть V-образная головная оптика и, вероятно, светящийся логотип.