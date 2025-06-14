Genesis подтвердил скорый дебют гибридов с технологией а-ля LiXiang

Genesis подтвердил скорый дебют гибридов с технологией а-ля LiXiangПремиум-бренд намерен внедрить силовые установки разных типов
Глава отдела разработок Genesis назвал последовательные EREV-гибриды «действительно передовой технологией», которая идеально соответствует премиум-бренду. Манфред Харрер считает, что система с бензин-генератором сочетает преимущества «чистого» электрокара в виде мгновенной тяги и просторного салона с большим запасом хода. Такой гибрид подходит для ежедневных поездок, в том числе длительных.
Напомнил топ-менеджер Genesis и о других преимуществах технологии EREV: ставка на бензин-генератор позволяет решить проблему несостоятельности электрокаров в качестве тягачей. Новая платформа электромобилей Genesis подразумевает внедрение двигателей внутреннего сгорания для выработки энергии, так что последовательные гибриды с компанией надолго.
Также Манфред Харрер неожиданно подтвердил расширение гаммы двигателей флагмана Genesis G90. Из контекста беседы следует, что большой седан получит электрифицированные и гибридные силовые установки, новые цифровые технологии и опции для улучшения «качества езды». Однако на купе и кабриолеты G90 в этот раз намёков не было.