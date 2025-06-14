Genesis подтвердил скорый дебют гибридов с технологией а-ля LiXiang

Премиум-бренд намерен внедрить силовые установки разных типов

Genesis подтвердил ставку на гибриды с технологией а-ля LiXiang. Глава отдела разработок компании Манфред Харрер не стал скрывать: в проекте есть и «традиционные», и последовательные гибриды. Один из прототипов электромобиля с бензин-генератором топ-менеджер Genesis испытал лично. «Разработка идёт полным ходом, но сейчас не время говорить о точной дате выхода на рынок. Мы стараемся, чтобы [премьера] состоялась как можно раньше», — заявил Харрер.