Новости
Опубликовано 14 июня 2025, 23:23
1 мин.

Genesis подтвердил скорый дебют гибридов с технологией а-ля LiXiang

Премиум-бренд намерен внедрить силовые установки разных типов
Genesis подтвердил ставку на гибриды с технологией а-ля LiXiang. Глава отдела разработок компании Манфред Харрер не стал скрывать: в проекте есть и «традиционные», и последовательные гибриды. Один из прототипов электромобиля с бензин-генератором топ-менеджер Genesis испытал лично. «Разработка идёт полным ходом, но сейчас не время говорить о точной дате выхода на рынок. Мы стараемся, чтобы [премьера] состоялась как можно раньше», — заявил Харрер.
Genesis подтвердил скорый дебют гибридов с технологией а-ля LiXiang
© Genesis
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Глава отдела разработок Genesis назвал последовательные EREV-гибриды «действительно передовой технологией», которая идеально соответствует премиум-бренду. Манфред Харрер считает, что система с бензин-генератором сочетает преимущества «чистого» электрокара в виде мгновенной тяги и просторного салона с большим запасом хода. Такой гибрид подходит для ежедневных поездок, в том числе длительных.

Читайте на тему:

Напомнил топ-менеджер Genesis и о других преимуществах технологии EREV: ставка на бензин-генератор позволяет решить проблему несостоятельности электрокаров в качестве тягачей. Новая платформа электромобилей Genesis подразумевает внедрение двигателей внутреннего сгорания для выработки энергии, так что последовательные гибриды с компанией надолго.

Также Манфред Харрер неожиданно подтвердил расширение гаммы двигателей флагмана Genesis G90. Из контекста беседы следует, что большой седан получит электрифицированные и гибридные силовые установки, новые цифровые технологии и опции для улучшения «качества езды». Однако на купе и кабриолеты G90 в этот раз намёков не было.

Источник:CarScoops.com
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Genesis
#Технологии
#Новинки