Genesis с «крыльями бабочки» станет серийным

Босс Genesis подчеркнул, что первоначальная концепция электрокара с несколькими моторами может быть пересмотрена в сторону ДВС с гибридной надстройкой. Об отказе от схемы с углепластиковым монококом или от дверей в стиле «крыльев бабочки» Фицджеральд не упоминал.