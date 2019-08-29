Genesis с «крыльями бабочки» станет серийным

Босс Genesis подчеркнул, что первоначальная концепция электрокара с несколькими моторами может быть пересмотрена в сторону ДВС с гибридной надстройкой. Об отказе от схемы с углепластиковым монококом или от дверей в стиле «крыльев бабочки» Фицджеральд не упоминал.
Топ-менеджер Genesis не исключил, что линейка бренда может быть расширена за счет компактного двухместного городского хэтчбека на электротяге, выполненного в стилистике концепта Mint. По мнению Фицджеральда, основными достоинствами малолитражки станут небольшие размеры, просторный салон и практичность. По оценкам Genesis электрокар Mint сможет проехать на одной зарядке 322 километра по циклу WLTP.
О сроках серийного воплощения концепт-каров Фицджеральд умолчал, зато подтвердил планы дебюта двух кроссоверов: большой SUV Genesis GV80 появится в продаже в США в начале следующего года, а в 2021 году свет увидит компактный вседорожник Genesis GV70.