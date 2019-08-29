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11:01

Genesis с «крыльями бабочки» станет серийным

У футуристичного шоу-кара Genesis Essentia появились перспективы на конвейере

© Genesis
Президент корейского премиум-бренда Genesis Манфред Фитцджеральд в интервью изданию Motor Trend заявил, что компания работает над серийной версией концепта Essentia. Пока инженеры не определились с силовой установкой спортивного купе, однако процесс доводки шасси уже ведется.

Босс Genesis подчеркнул, что первоначальная концепция электрокара с несколькими моторами может быть пересмотрена в сторону ДВС с гибридной надстройкой. Об отказе от схемы с углепластиковым монококом или от дверей в стиле «крыльев бабочки» Фицджеральд не упоминал.

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концепт-кар Genesis Essentia,

Топ-менеджер Genesis не исключил, что линейка бренда может быть расширена за счет компактного двухместного городского хэтчбека на электротяге, выполненного в стилистике концепта Mint. По мнению Фицджеральда, основными достоинствами малолитражки станут небольшие размеры, просторный салон и практичность. По оценкам Genesis электрокар Mint сможет проехать на одной зарядке 322 километра по циклу WLTP.

О сроках серийного воплощения концепт-каров Фицджеральд умолчал, зато подтвердил планы дебюта двух кроссоверов: большой SUV Genesis GV80 появится в продаже в США в начале следующего года, а в 2021 году свет увидит компактный вседорожник Genesis GV70.

Источник: Motor Trend