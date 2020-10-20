Обновлённый Genesis G70 оказался дешевле конкурентов из немецкой тройки

Переживший рестайлинг Genesis G70 представили в сентябре этого года. Тогда же сообщалось, что первыми новинку получат жители Южной Кореи, а уже потом модель доберётся до других рынков. Теперь же рассекречен прайс-лист на G70. Версию с базовым двухлитровым мотором мощностью 252 лошадиные силы оценили в 40 350 000 вон (около 2 756 000 рублей по нынешнему курсу), дизельную модификацию с 202-сильным двигателем – в 43 590 000 вон (2 977 000 рублей), а с топовым V6 3.3 литра (370 сил) – в 45 850 000 вон (3 131 500 рублей).
Genesis
Для сравнения, ближайшие конкуренты, например, Audi A4, стоит на местном рынке от 48,5 миллиона вон (3,3 миллиона рублей), Mercedes-Benz C-Class – от 50,8 миллиона вон (3,4 миллиона рублей), а BMW 3-Series – 51,7 миллиона вон (3,5 миллиона рублей).
В список оснащения обновлённого Genesis G70 входит 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы вместо прежнего восьмидюймового, а также стала доступна функция обновления «по воздуху».
В России обновлённый Genesis G70 появится в 2021 году. Пока же дореформенную модель можно купить в стране с двухлитровым турбомотором мощностью 197 либо 247 лошадиных сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом. Цены – от 2 270 000 рублей.