Обновлённый Genesis G70 оказался дешевле конкурентов из немецкой тройки

Для сравнения, ближайшие конкуренты, например, Audi A4, стоит на местном рынке от 48,5 миллиона вон (3,3 миллиона рублей), Mercedes-Benz C-Class – от 50,8 миллиона вон (3,4 миллиона рублей), а BMW 3-Series – 51,7 миллиона вон (3,5 миллиона рублей).

В список оснащения обновлённого Genesis G70 входит 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы вместо прежнего восьмидюймового, а также стала доступна функция обновления «по воздуху».