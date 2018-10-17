Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборку

Genesis G70 2019 модельного года оборудовали трехмерной цифровой «приборкой» со стереодисплеем диагональю 12,3 дюйма. Отлеживая положение глаз водителя, за счет стереоскопического эффекта он способен отображать объемные изображения. Предусмотрено переключение на традиционный двухмерный вид, а также три варианта графического оформления: Modern, Space или Edge.
Обновленные G70 в базе стали комплектовать электроприводом крышки багажника, системой многократной фильтрации воздуха, улучшенной мультимедийной системой с разрешением экрана 1280 x 720 пикселей и функцией eco-coasting, которая подсказывает водителю, когда лучше отпустить педаль газа и двигаться накатом. Раньше такая функция входила в стандартное оснащение версий G70 с мотором 3.3.
Модификации седана с двигателем 3.3 получили перенастроенную систему полного привода HTRAC. Отныне такие машины комплектуются системой Dynamic AWD, которая распределяет тяговое усилие между передней и задней осью, а также каждым из задних колес.
Цена обновленного Genesis G70 на корейском рынке составляет минимум 37 миллионов вон или 2,156 миллиона рублей по текущему курсу. В России дорестайлинговый седан с двухлитровым турбомотором мощностью 197 сил обойдется минимум в 1 999 000 рублей.