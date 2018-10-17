Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборку

Обновленные G70 в базе стали комплектовать электроприводом крышки багажника, системой многократной фильтрации воздуха, улучшенной мультимедийной системой с разрешением экрана 1280 x 720 пикселей и функцией eco-coasting, которая подсказывает водителю, когда лучше отпустить педаль газа и двигаться накатом. Раньше такая функция входила в стандартное оснащение версий G70 с мотором 3.3.