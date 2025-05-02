Genesis выпустил «убийцу BMW M340i», но купить суперседан нельзя

Под капотом 3,3-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами, который развивает 373 лошадиных силы и 510 Нм крутящего момента. Есть полный привод, тяга передаётся через 8-ступенчатый автомат. По характеристикам Genesis G70 близок к BMW M340i xDrive, но до настоящих «эмок» прототипу далеко. Премиум-бренд Hyundai это понимает, а статус концепта ни к чему не обязывает.