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13:34

Российский Genesis G90 научился сам тормозить при движении задним ходом

Флагманский седан обзавелся новой системой безопасности

Genesis G90 © Genesis
Лиза Будрина
Компания Genesis раскрыла подробности о седане G90 2021 модельного года. Его комплектации были пересмотрены, а список оборудования пополнился системой автоматического торможения при движении задним ходом. В зависимости от уровня оснащения автомобиль стоит от 4 690 000 до 7 060 000 рублей.

Genesis G90 доступен в России в пяти уровнях оснащения: Prestige, Premier, Elite, Royal и Royal Long (удлиненная версия). Изменения коснулись исполнений Royal, Royal Long, а также Premier и Elite с пакетом Smart Sense – они были дополнены интеллектуальной системой адаптивного света фар, которая сама определяет необходимость переключения ближнего света на дальний и наоборот. Для анализа освещенности используются данные с передней камеры.

КомплектацияPrestigePremierEliteRoyalG90 L
3.8 (309 сил)4 690 0005 480 0005 790 000----
3.3Т (370 сил)4 995 000--6 145 0006 555 000--
5.0 (413 сил)------6 760 0007 060 000

Genesis G90

Система автоматического торможения при движении задним ходом теперь доступна во всех комплектациях. Она призвана предотвратить столкновение с препятствиями или наезд на пешехода при выезде с парковки. При обнаружении препятствия система подаст сигнал водителю. Вместе с тем автомобиль научился тормозить самостоятельно в случае необходимости система применит автоматическое торможение.

В 2019 году в России было продано 2276 автомобилей Genesis, в том числе 213 экземпляров G90. За два месяца 2020 года реализовали 244 новых «Дженезисов», 40 из которых – седаны G90.