Российский Genesis G90 научился сам тормозить при движении задним ходом

Genesis G90 доступен в России в пяти уровнях оснащения: Prestige, Premier, Elite, Royal и Royal Long (удлиненная версия). Изменения коснулись исполнений Royal, Royal Long, а также Premier и Elite с пакетом Smart Sense – они были дополнены интеллектуальной системой адаптивного света фар, которая сама определяет необходимость переключения ближнего света на дальний и наоборот. Для анализа освещенности используются данные с передней камеры.