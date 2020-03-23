Российский Genesis G90 научился сам тормозить при движении задним ходом

Genesis G90 доступен в России в пяти уровнях оснащения: Prestige, Premier, Elite, Royal и Royal Long (удлиненная версия). Изменения коснулись исполнений Royal, Royal Long, а также Premier и Elite с пакетом Smart Sense – они были дополнены интеллектуальной системой адаптивного света фар, которая сама определяет необходимость переключения ближнего света на дальний и наоборот. Для анализа освещенности используются данные с передней камеры.
|Комплектация
|Prestige
|Premier
|Elite
|Royal
|G90 L
|3.8 (309 сил)
|4 690 000
|5 480 000
|5 790 000
|--
|--
|3.3Т (370 сил)
|4 995 000
|--
|6 145 000
|6 555 000
|--
|5.0 (413 сил)
|--
|--
|--
|6 760 000
|7 060 000
Система автоматического торможения при движении задним ходом теперь доступна во всех комплектациях. Она призвана предотвратить столкновение с препятствиями или наезд на пешехода при выезде с парковки. При обнаружении препятствия система подаст сигнал водителю. Вместе с тем автомобиль научился тормозить самостоятельно – в случае необходимости система применит автоматическое торможение.
В 2019 году в России было продано 2276 автомобилей Genesis, в том числе 213 экземпляров G90. За два месяца 2020 года реализовали 244 новых «Дженезисов», 40 из которых – седаны G90.