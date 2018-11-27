Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:55

Представлен обновленный флагманский седан Genesis

Корейская марка раскрыла информацию о рестайлинговом G90

Премиальная марка Genesis, входящая в состав Hyundai Motor Group, представила в Корее обновленную версию флагманского седана G90. Модель получила совершенно другой дизайн, расширенный перечень вариантов окраски кузова и новое оснащение.

Внешность обновленного Genesis G90 развивает концепцию «атлетической элегантности». Модель можно отличить по характерной решетке радиатора в форме геральдического щита, четырехсекционным фарам и задним фонарям, символизирующим крылья с логотипа Genesis. Оптика и 19-дюймовые колеса с шумопоглощающим слоем украшены фирменным узором G-Matrix, вдохновением для которого стал свет, отраженный от внутренних граней бриллианта.

Для Genesis G90 предложено девять вариантов окраски кузова. Среди них два новых оттенка: красный Porto Red и золотистый Gold Coast.

В список оснащения флагманского седана Genesis вошла мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link, а также активная система шумоподавления. Впервые для Genesis карты навигационной системы и программное обеспечение мультимедийного комплекса можно обновлять «по воздуху».

>
Reload
1 / 5

В базе G90 получил 10 подушек безопасности, систему удержания в полосе с функцией активного подруливания, контроля поперечного трафика при движении задним ходом, избежания фронтальных столкновений с возможностью определения велосипедистов и функция безопасного открытия дверей, предупреждающую о приближении автомобиля.

Гамма двигателей Genesis G90 для корейского рынка останется прежней. Седан будет оснащаться «атмосферниками» 3.8 V6 (309 сил) и 5.0 V8 (413 сил), а также 370-сильной «турбошестеркой» 3.3.

>
Reload
1 / 5

В России дорестайлинговый Genesis G90 можно купить за 4 775 000 рублей. В список оснащения седана входит адаптивная подвеска, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, электродоводчики дверей, трехзонный климат-контроль, аудиосистема Lexicon Quantum Logic Surround с 17 динамиками, мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, отделка салона кожей наппа, алюминием и натуральным деревом.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...