Представлен обновленный флагманский седан Genesis

Внешность обновленного Genesis G90 развивает концепцию «атлетической элегантности». Модель можно отличить по характерной решетке радиатора в форме геральдического щита, четырехсекционным фарам и задним фонарям, символизирующим крылья с логотипа Genesis. Оптика и 19-дюймовые колеса с шумопоглощающим слоем украшены фирменным узором G-Matrix, вдохновением для которого стал свет, отраженный от внутренних граней бриллианта.