Удлиненный седан Genesis G90 получил очень черную версию

Она так и называется — Black

Компания Genesis добавила длиннобазному G90 очень черную версию. В черный выкрашен не только её кузов, но и весь внешний декор, а салон обит черной кожей в сочетание с черным шпоном и черными органами управления. Двигатель у Genesis G90 Long Wheel Base Black стандартный — «шестерка» 3.5 T-GDi с комбинированным наддувом.