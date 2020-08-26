Genesis вывел на тесты спортивную версию кроссовера GV70

Будущий конкурент BMW X3 и Mercedes-Benz GLC получил характерные для бренда черты: массивную пятиугольную радиаторную решётку и оптику в стиле GV80 с горизонтально ориентированными линиями. Кроссовер, построенный на заднеприводной платформе, предложат с 2,5-литровым бензиновым двигателем семейства Theta III, который на GV80 выдаёт 304 лошадиные силы, и агрегатом объёмом 3,5 литра мощностью на уровне 380 сил. Помимо этого в гамму может войти дизельный 2.2 (210 сил), а также появится полностью электрическая версия. Трансмиссия – восьмидиапазонный «автомат».