Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis

Пока официально подтвердили три агрегата на старте продаж: 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 280-290 лошадиных сил, бензиновый наддувный агрегат объемом 3,5 литра (380 сил) и рядный трехлитровый дизель с отдачей 280 сил. Все двигатели работают в тандеме с новой трансмиссией: восьмиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Позже такая коробка появится и у седана G80.

Ранее в Сеть попали первые изображения кроссовера. Ожидается, что премьера Genesis GV80 состоится до конца 2019 года, а его основными конкурентами на рынке станут BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.