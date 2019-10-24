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17:34

Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis

Появились подробности о технической начинке премиальной модели южнокорейского бренда

Genesis GV80 Fuel Cell Concept 2017
В ходе конференции в Сеуле компания Hyundai поделилась информацией о новом премиальном кроссовере Genesis GV80. Новинка появится на рынке в трех модификациях – с двумя бензиновыми моторами и одним дизельным.

Пока официально подтвердили три агрегата на старте продаж: 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 280-290 лошадиных сил, бензиновый наддувный агрегат объемом 3,5 литра (380 сил) и рядный трехлитровый дизель с отдачей 280 сил. Все двигатели работают в тандеме с новой трансмиссией: восьмиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Позже такая коробка появится и у седана G80.

Ранее в Сеть попали первые изображения кроссовера. Ожидается, что премьера Genesis GV80 состоится до конца 2019 года, а его основными конкурентами на рынке станут BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Пока же модельный ряд Genesis представлен в России седанами G70 (от 2 189 000 рублей), G80 (от 2 810 000 рублей), G90 (от 4 690 000 рублей) и его длиннобазной версией G90 L (6 910 000 рублей). По собственной информацией «Мотора», с января по сентябрь этого года в России было продано чуть более 1,5 тысячи автомобилей бренда, в том числе 824 экземпляра G70, 617 штук G80 и 122 – G90.

Источник: The Korean Car Blog