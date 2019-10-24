Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis

Пока официально подтвердили три агрегата на старте продаж: 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 280-290 лошадиных сил, бензиновый наддувный агрегат объемом 3,5 литра (380 сил) и рядный трехлитровый дизель с отдачей 280 сил. Все двигатели работают в тандеме с новой трансмиссией: восьмиступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Позже такая коробка появится и у седана G80.
Ранее в Сеть попали первые изображения кроссовера. Ожидается, что премьера Genesis GV80 состоится до конца 2019 года, а его основными конкурентами на рынке станут BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.
Пока же модельный ряд Genesis представлен в России седанами G70 (от 2 189 000 рублей), G80 (от 2 810 000 рублей), G90 (от 4 690 000 рублей) и его длиннобазной версией G90 L (6 910 000 рублей). По собственной информацией «Мотора», с января по сентябрь этого года в России было продано чуть более 1,5 тысячи автомобилей бренда, в том числе 824 экземпляра G70, 617 штук G80 и 122 – G90.