Вот как будет выглядеть серийный кроссовер Genesis GV80

Дизайн интерьера также не является секретом: GV80 получит двухспицевый мультируль, развлекательный комплекс с широкоформатным 14,5-дюймовым экраном, виртуальную панель с несколькими вариантами оформления приборов. За управление климатической установкой и автоматической трансмиссией отвечают шайбы, информация о температуре, направлении и интенсивности обдува будет выводиться на отдельный дисплей.

В компании Genesis намерены предложить клиентам возможность максимально персонализировать вседорожник: вариативность оснащения станет визитной карточкой GV80. Будет доступно шесть вариантов оформления интерьера, три варианта дизайна колёсных дисков, 12 глянцевых и три матовых цвета кузова на выбор. Топ-версии кроссовера можно будет укомплектовать кожей наппа и алькантарой, а в отделке салона использовать натуральное дерево и алюминий.