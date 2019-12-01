Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:59

Вот как будет выглядеть серийный кроссовер Genesis GV80

Производство вседорожника стартует 2 декабря

© www.instagram.com/allcarnews
Сергей Ильин
Первый кроссовер премиального корейского суббренда Genesis готовится к дебюту. Очевидцам удалось запечатлеть тестовые образцы вседорожника GV80, а местные СМИ узнали подробности о вариантах оснащения и списке доступных опций. Ожидается, что Genesis GV80 поступит в продажу в Южной Корее в первом квартале 2020 года.

Корейские фотошпионы сумели заснять спереди незакамуфлированный прототип Genesis GV80 в ходе фотосессии и на сервисном центре Hyundai. Экстерьер конвейерной версии вседорожника выдержан в духе концепта 2017 года: GV80 сохранил пятиугольную радиаторную решётку с ромбовидным сечением, двухъярусную оптику, капот с U-образной выемкой и характерную форму бампера. Серийная версия корейского премиум-кроссовера внешне очень похожа на неофициальные рендеры.

>
Reload
1 / 3

Фото: Genesis Concept GV80 2017

Дизайн интерьера также не является секретом: GV80 получит двухспицевый мультируль, развлекательный комплекс с широкоформатным 14,5-дюймовым экраном, виртуальную панель с несколькими вариантами оформления приборов. За управление климатической установкой и автоматической трансмиссией отвечают шайбы, информация о температуре, направлении и интенсивности обдува будет выводиться на отдельный дисплей.

В компании Genesis намерены предложить клиентам возможность максимально персонализировать вседорожник: вариативность оснащения станет визитной карточкой GV80. Будет доступно шесть вариантов оформления интерьера, три варианта дизайна колёсных дисков, 12 глянцевых и три матовых цвета кузова на выбор. Топ-версии кроссовера можно будет укомплектовать кожей наппа и алькантарой, а в отделке салона использовать натуральное дерево и алюминий.

>
Reload
1 / 3

Фото: bobaedream.co.kr

Ожидается, что базовый Genesis GV80 получит заднеприводную трансмиссию, 2,5-литровую «турбочетвёрку» мощностью 280-300 лошадиных сил и пятиместный салон. Опционально вседорожник можно будет заказать с трёхрядным семиместным салоном или в шестиместной конфигурации с «капитанскими» креслами второго ряда.

Предусмотрены версии с полным приводом, 3,5-литровым 380-сильным бензиновым V6 и рядным шестицилиндровым дизелем 3.0 мощностью 280 лошадиных сил. Вероятно, все версии GV80 будут оснащаться новым 8-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

Главными конкурентами Genesis GV80 станут актуальные вседорожники BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Окончательно рассекретить корейский кроссовер планируют до конца декабря. В начале 2020 года модель выйдет на внутренний рынок, а чуть позже GV80 предложат за пределами Южной Кореи, в том числе и в России.

Пока модельный ряд Genesis в нашей стране представлен седанами G70 (от 2 189 000 рублей), G80 (от 2 810 000 рублей), G90 (от 4 690 000 рублей) и его длиннобазной версией G90 L (6 910 000 рублей).

Источник: Autopostkorea.com