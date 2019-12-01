Вот как будет выглядеть серийный кроссовер Genesis GV80

Корейские фотошпионы сумели заснять спереди незакамуфлированный прототип Genesis GV80 в ходе фотосессии и на сервисном центре Hyundai. Экстерьер конвейерной версии вседорожника выдержан в духе концепта 2017 года: GV80 сохранил пятиугольную радиаторную решётку с ромбовидным сечением, двухъярусную оптику, капот с U-образной выемкой и характерную форму бампера. Серийная версия корейского премиум-кроссовера внешне очень похожа на неофициальные рендеры.
Фото: Genesis Concept GV80 2017
Дизайн интерьера также не является секретом: GV80 получит двухспицевый мультируль, развлекательный комплекс с широкоформатным 14,5-дюймовым экраном, виртуальную панель с несколькими вариантами оформления приборов. За управление климатической установкой и автоматической трансмиссией отвечают шайбы, информация о температуре, направлении и интенсивности обдува будет выводиться на отдельный дисплей.
В компании Genesis намерены предложить клиентам возможность максимально персонализировать вседорожник: вариативность оснащения станет визитной карточкой GV80. Будет доступно шесть вариантов оформления интерьера, три варианта дизайна колёсных дисков, 12 глянцевых и три матовых цвета кузова на выбор. Топ-версии кроссовера можно будет укомплектовать кожей наппа и алькантарой, а в отделке салона использовать натуральное дерево и алюминий.
Фото: bobaedream.co.kr
Ожидается, что базовый Genesis GV80 получит заднеприводную трансмиссию, 2,5-литровую «турбочетвёрку» мощностью 280-300 лошадиных сил и пятиместный салон. Опционально вседорожник можно будет заказать с трёхрядным семиместным салоном или в шестиместной конфигурации с «капитанскими» креслами второго ряда.
Предусмотрены версии с полным приводом, 3,5-литровым 380-сильным бензиновым V6 и рядным шестицилиндровым дизелем 3.0 мощностью 280 лошадиных сил. Вероятно, все версии GV80 будут оснащаться новым 8-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.
Главными конкурентами Genesis GV80 станут актуальные вседорожники BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Окончательно рассекретить корейский кроссовер планируют до конца декабря. В начале 2020 года модель выйдет на внутренний рынок, а чуть позже GV80 предложат за пределами Южной Кореи, в том числе и в России.
Пока модельный ряд Genesis в нашей стране представлен седанами G70 (от 2 189 000 рублей), G80 (от 2 810 000 рублей), G90 (от 4 690 000 рублей) и его длиннобазной версией G90 L (6 910 000 рублей).