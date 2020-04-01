Genesis вывела на тесты конкурента Tesla Model X

Как сообщает The Korean Car Blog, опубликовавший шпионскую фотографию электрокросса, модель пока известна под кодовым обозначением JW EV. В зависимости от емкости аккумулятора она проезжает на одной зарядке 500 километров или более, а пополнить заряд энергии до 80 процентов можно за 20 минут. Согласно производственному плану компании, ежегодно с конвейера будут сходить 22 тысячи экземпляров JW EV.

В основе электрокара лежит масштабируемая платформа Electric-Global Modular Platform от Hyundai Motor Group, на которой буду построены и другие электрические модели Genesis, Hyundai и Kia. В частности, в разработке находится «зеленая» модификация седана Genesis G80, а также серийные электромобили Hyundai NE EV и Kia CV EV.