Genesis начал продажи обновленного GV60

Genesis начал продажи обновленного GV60Дорестайлинговый электрокар не пользовалось спросом
Кроссовер Genesis GV60 не пользуется популярностью у покупателей ни дома, ни за рубежом. В прошлом году в Южной Корее удалось продать только 590 кроссоверов, а в Европе — 701.
Рестайлинг должен подстегнуть интерес к модели, хотя отличий тут немного. Например, новый передний бампер, фары с технологие микролиз, а также декоративные накладки в цвет кузова. Для кроссовера предложены колеса диаметром от 19 до 21 дюйма и 12 цветов кузова, в том числе новый зеленый колер Tromsø Green.
В салоне кроссовера появился цифровой кластер диагональю 27 дюйм, который пришел на смену двум дисплеям, заключенных в единый корпус. Помимо этого, в рестайлинговом GV60 применили иные материалы отделки интерьера, заменили руль и улучшили шумоизоляцию за счет модернизации конструкции уплотнителя лобового стекла и применения более качественных материалов в багажнике. Заодно паркетнику перенастроили подвеску и рулевое управление.
Для топовых версией предусмотрены камеры вместо традиционных зеркал заднего вида. Еще одной особенностью рестайлинового кроссовера стала улучшенная система Face Connect, которая, благодаря встроенной в наружную стойку двери камере, быстрее распознает владельца. Главным же техническим нововведение стала батарея емкостью 84 киловатт-часа, которая позволяет проезжать без подзарядки до 481 километра.
Гамма силовых установок осталась прежней. Начальный Genesis GV60 приводит в движение 228-сильный электромотор, расположенный на задней оси. В младшем полноприводном исполнении система выдает 318 лошадиных сил. Для топовой версии Performance подготовили 490-сильную установку.
Стоимость обновленного Genesis GV60 на домашнем рынке начинается от 64 900 000 вон (примерно четыре миллиона рублей по текущему курсу).
В июне прошлого года Genesis представил супергибрид X Gran Racer Vision Gran Turismo. 1540-сильный концепт построили на базе шоу-кара X Gran Berlinetta.