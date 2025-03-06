Genesis начал продажи обновленного GV60

Кроссовер Genesis GV60 не пользуется популярностью у покупателей ни дома, ни за рубежом. В прошлом году в Южной Корее удалось продать только 590 кроссоверов, а в Европе — 701.

Рестайлинг должен подстегнуть интерес к модели, хотя отличий тут немного. Например, новый передний бампер, фары с технологие микролиз, а также декоративные накладки в цвет кузова. Для кроссовера предложены колеса диаметром от 19 до 21 дюйма и 12 цветов кузова, в том числе новый зеленый колер Tromsø Green.