Genesis представила 1115-сильный концепт-багги X Skorpio

Концепт построен на трубчатом каркасе, а его ходовая часть разрабатывалась при участии специалистов по офф-роуд гонкам. Внедорожник имеет огромный клиренс, 40-дюймовые шины на 18-дюймовых дисках и тормоза Brembo. Кузов изготовлен из углепластика, стекловолокна и кевлара.

Несмотря на агрессивный внешний вид, салон X Skorpio соответствует статусу бренда. Он отделан кожей и алькантарой, оснащён спортивными креслами, климат-контролем, каркасом безопасности и сдвижным центральным дисплеем. Genesis не анонсировала серийное производство модели, однако концепт намекает на возможное расширение спортивной линейки Magma.

