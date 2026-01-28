Опубликовано 28 января 2026, 10:161 мин.
Genesis представила 1115-сильный концепт-багги X Skorpio
Люксовый бренд Genesis представил экстремальный концепт-внедорожник X Skorpio. Это функциональный багги с роскошным салоном, оснащённый двигателем V8 мощностью 1115 л.с. и крутящим моментом 1152 Н·м. Премьера новинки состоялась в пустыне ОАЭ, где были продемонстрированы её ходовые качества. Об этом сообщает «Авто.ру».
© Genesis
Концепт построен на трубчатом каркасе, а его ходовая часть разрабатывалась при участии специалистов по офф-роуд гонкам. Внедорожник имеет огромный клиренс, 40-дюймовые шины на 18-дюймовых дисках и тормоза Brembo. Кузов изготовлен из углепластика, стекловолокна и кевлара.
Несмотря на агрессивный внешний вид, салон X Skorpio соответствует статусу бренда. Он отделан кожей и алькантарой, оснащён спортивными креслами, климат-контролем, каркасом безопасности и сдвижным центральным дисплеем. Genesis не анонсировала серийное производство модели, однако концепт намекает на возможное расширение спортивной линейки Magma.
