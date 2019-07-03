Genesis выпустит компактный премиальный кроссовер

Главный операционный директор Genesis Эрвин Рафаэль раскрыл подробности о новой внедорожной модели премиального бренда. По его словам, сначала на рынке появится большой кроссовер GV80, построенный на платформе G80, а следом – более компактный автомобиль на «тележке» G70. Следуя логике компании, новинку могут назвать GV70.

По неофициальной информации, кроссоверы будут отличатся от соплатформенных седанов отсутствием моноприводных модификаций и версий с механической коробкой передач.