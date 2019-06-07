Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа»

Сначала Genesis G70 движется задним ходом, затем разворачивается на 180 градусов и проходит точно между колесами тягача и полуприцепа. По словам постановщиков трюка, основной сложностью было вписать 4,7-метровый седан в 6,7-метровый промежуток под прицепом.

В будущих эпизодах авторы обещают повторить некоторые сцены из «Малыша на драйве» и «Драйва».