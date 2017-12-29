Конкурент «трешки» BMW от Genesis: один мотор и два типа привода в России

На российском рынке седан Genesis G70, который поборется за покупателей с BMW 3 серии, Audi A4, Mercedes-Benz C-класса и Infiniti Q50, будет предлагаться только с бензиновой «турбочетверкой» 2.0. Об этом говорится в одобрении типа транспортного средства (ОТТС), опубликованном Росстандартом.

В документе указано, что мотор Genesis G70 будет доступен в трех вариантах форсировки: 197, 247 и 251 лошадиная сила. При этом для всех модификаций указан единый показатель крутящего момента – 353 Нм. На топовых моторах он доступен с 1400 до 4000 оборотов в минуту, а у базового – до 3900.

Модель будет комплектоваться только восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Полный привод появится у машин с 247- и 251-сильным моторами. Стандартная версия – заднеприводная.

В ОТТС также указано, что модель станет комплектоваться обогревом боковых зеркал заднего вида, электростеклоподъемниками, кондиционером, а также системой мониторинга давления воздуха в шинах.

Седан Genesis G70 дебютировал в сентябре. Модель построена на заднеприводной платформе, которая использовалась при создании Kia Stinger. На других рынках седан также доступен с мотором 3.3 V6, который выдает 370 лошадиных сил, а также с 202-сильным дизелем.