Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:24

Первый кроссовер Genesis: новые изображения

Модель покажут до конца года

В Сети появились предполагаемые изображения кроссовера Genesis GV80. Их опубликовали в Instagram-аккаунте genesisoffreehold.

Изображения могут быть как рендерами из конфигуратора, так и визуализацией стороннего художника — в пользу их «виртуальности» говорят наглухо тонированные стекла, за которыми не видно салона. При этом в целом кроссовер похож на прототипы: у машин одинаковые углы наклона линии крыши и остекления, а также похожая форма прорезей в переднем бампере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Some new spy photos of the #gv80 #genesis

Публикация от Genesis (@genesisoffreehold)

Летом главный операционный директор Genesis Эрвин Рафаэль раскрыл подробности о новой внедорожной модели премиального бренда. По его словам, сначала на рынке появится большой кроссовер GV80, построенный на платформе G80, а следом – более компактный GV70 на «тележке» седана G70.

По слухам, премьера GV80 состоится до конца года. Главными конкурентами модели на рынке станут BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Новинку предложат с теми же моторами, что и седан G80: 3,8-литровым «атмосферником» мощностью 316 лошадиных сил, турбомотором 3.3 с отдачей 370 сил, а также с пятилитровым V8 (426 сил).