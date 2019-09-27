Первый кроссовер Genesis: новые изображения

Изображения могут быть как рендерами из конфигуратора, так и визуализацией стороннего художника — в пользу их «виртуальности» говорят наглухо тонированные стекла, за которыми не видно салона. При этом в целом кроссовер похож на прототипы: у машин одинаковые углы наклона линии крыши и остекления, а также похожая форма прорезей в переднем бампере.