Первый кроссовер Genesis: новые изображения

Изображения могут быть как рендерами из конфигуратора, так и визуализацией стороннего художника — в пользу их «виртуальности» говорят наглухо тонированные стекла, за которыми не видно салона. При этом в целом кроссовер похож на прототипы: у машин одинаковые углы наклона линии крыши и остекления, а также похожая форма прорезей в переднем бампере.
Летом главный операционный директор Genesis Эрвин Рафаэль раскрыл подробности о новой внедорожной модели премиального бренда. По его словам, сначала на рынке появится большой кроссовер GV80, построенный на платформе G80, а следом – более компактный GV70 на «тележке» седана G70.
По слухам, премьера GV80 состоится до конца года. Главными конкурентами модели на рынке станут BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Новинку предложат с теми же моторами, что и седан G80: 3,8-литровым «атмосферником» мощностью 316 лошадиных сил, турбомотором 3.3 с отдачей 370 сил, а также с пятилитровым V8 (426 сил).