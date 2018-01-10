Электрический «Корвет»: огромное крыло, гигантский диффузор и 800 сил

Американская компания Genovation представила новую версию электрического суперкара GXE, построенного на базе Chevrolet Corvette последнего поколения. Публичный дебют новинки состоялся на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе.

Отдача силового агрегата Genovation GXE составляет 800 лошадиных сил и 948 Нм крутящего момента. Модель комплектуется либо семиступенчатой механической коробкой передач, либо «автоматом».

С места до 96 километров в час GXE разгоняется менее чем за три секунды, а максимальная скорость электрокара составляет 354 километра в час. Запас хода двухдверки при стандартных условиях движения составляет 281 километр.

Вместе с новым силовым агрегатом, GXE получил ряд дополнительных кузовных элементов, включая большое заднее антикрыло и диффузор в заднем бампере. Модель оснастили светодиодной оптикой, карбон-керамическими тормозами Brembo и аудиосистемой Harman.

Всего компания Genovation выпустит 75 таких автомобилей, каждый из которых будет стоить минимум 750 000 долларов. Первые клиенты получат автомобили в конце 2018 года.

Предыдущая версия электрического «Корвета» из Genovation также вышла тиражом 75 экземпляров и стоила 750 000 долларов. При этом та модель оснащалась 660-сильной силовой установкой, а также была лишена большого диффузора и антикрыла на крышке багажника.