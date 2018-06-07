Экс-механик завода Mercedes едет на ЧМ по футболу на довоенном тракторе

Немецкий пенсионер Губерт Вирт из города Форхгайм, раньше работавший механиком на заводе Meredes, 15 мая отправился в путешествие до Москвы за рулем собственного трактора Lanz Bulldog 1936 года. Сейчас он проезжает Беларусь, сообщают журналисты портала TUT.BY, встретившие его в дороге.

Вечером 4 июня он пересек польско-белорусскую границу. Вирт старается ехать по сельским трассам: они спокойные и колоритные. Но иногда приходится выезжать и на магистрали. Перемещается он со скоростью 15-20 километров в час, и с учетом остановок преодолевает в день около сотни километров.

За собой трактор тащит прицеп в виде пивной бочки. В ней путешественник и ночует: передвижную баню он переделал в домик на колесах, внутри которого обустроены спальные места, столик и кухня. А вход в прицеп украшает ведерко с геранью. «Тут я как дома», — говорит турист и добавляет, что никуда особенно не торопится.

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К 14 июня пенсионер расчитывает прибыть в Москву, чтобы стать очевидцем открытия чемпионата мира по футболу. Говорит, что будет болеть за немцев и датчан. «После Москвы я хочу еще попасть в Санкт-Петербург, оттуда — на пароме в Финляндию, а потом уже в Германию», — рассказал он журналистам. Завершить свое путешествие немецкий пенсионер надеется в начале июля.

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Семья с пониманием отнеслась к затее — для немца это не первая поездка такого рода. Мужчина путешествует последние 20 лет, и всегда на тракторе Lanz Bulldog. До выхода на пенсию Губерт Вирт 30 лет отработал автомехаником на заводе Mercedes.