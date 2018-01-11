В Германии выставили на продажу «Запорожец» за полмиллиона рублей

В немецком городе Лёне выставили на продажу автомобиль ЗАЗ-968, который оценили в 6900 евро (470 тысяч рублей по текущему курсу). Объявление о продаже машины размещено на eBay.

На продажу выставлен автомобиль 1978 года выпуска с пробегом 60 тысяч километров. Несмотря на это, машина, судя по опубликованным фотографиям, находится в достаточно хорошем состоянии. В объявлении указано, что «Запорожец» прошел реставрацию. Другой информации продавец не предоставил.

В прошлом году в Германии продавали тюнингованный вариант пикапа Lada 4x4, который стоил 25 тысяч евро. Внедорожник получил светодиодную оптику, лебедку, шноркель, «экспедиционный» багажник и силовые дуги за кабиной.

В 2016-м в немецком городе Зост обнаружили седан ВАЗ-2105 образца 1992 года. Пробег этой машины составлял всего 32 километра. Автомобиль стоил чуть дороже «ЗАЗа» – 7300 евро.