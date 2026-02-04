Новости
Герой ночного города: во Владивостоке замечен «Бэтмобиль»

Во Владивостоке на стоянке заметили «Бэтмобиль». Местные жители с удивлением и восхищением наблюдали за кастомным автомобилем с агрессивным дизайном и мультипликационными «пушками» на капоте.
«Машина выглядит как реквизит из фильма, и главный вопрос у горожан один: а это вообще можно как-то оформить и поставить на учет?», – сообщает канал.

По данным очевидцев, стоимость такого транспортного средства может достигать 1,8 миллиона долларов (примерно 144 миллиона рублей по текущему курсу). Владелец автомобиля, судя по всему, является большим поклонником Бэтмена и не пожалел средств на реализацию своей детской мечты.

Один из пользователей соцсетей в шутку отметил: «Завидую мужику, хотелось, чтобы он меня усыновил».

Ранее в Белоруссии сняли на фото «Бэтмобиль». Необычную машину выгрузили из морского контейнера, чтобы провести необходимые таможенные процедуры.