Красивые гонки, рекорды и грандиозный концерт: Garage Fest Игора Драйв 2025 прошел в Ленобласти

Как всегда, насыщенной была автоспортивная программа. В субботу, 26 июля, на шоссейно-кольцевой трассе прошла гонка на выносливость REC Игора Драйв 4 часа, в которой приняли участие 35 экипажей. В воскресенье, 27 июля, на трассе прошел этап Porsche Sport Challenge — серии, в которой все пилоты выступают на автомобилях немецкой марки. Параллельно на протяжении двух дней фестиваля на легендарном «бетонном Колизее», дрифт-площадке автодрома, проходил этап RDS Open.

Звездным участником стал шоумен Big Russian Boss, который дебютировал в RDS Open на Garage Fest Игора Драйв 2025. Прямо во время фестиваля проходили съемки серии проекта «Медиа Дрифт», который рассказывает о подготовке шоумена к участию в соревнованиях. Garage Fest Игора Драйв 2025 стал ареной инженерного соревнования «Формула Студент», в котором приняли участие 15 команд из России, Китая и Турции.

Сразу в двух категориях победу одержала китайская команда HV Racing Team, которая представляла Гуйлиньский университет аэрокосмических технологий. Среди российских команд лучше других выступили Bauman Racing Team EV из МГТУ им. Н.Э. Баумана из Москвы и Polytech North Capital Motorsport из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Впервые вместе с «Формулой Студент» прошел фестиваль дизайна Drive Design Fest. Гости увидели выставку студенческих гоночных дизайнерских работ, созданных за несколько последних лет.