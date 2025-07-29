Красивые гонки, рекорды и грандиозный концерт: Garage Fest Игора Драйв 2025 прошел в Ленобласти

Красивые гонки, рекорды и грандиозный концерт: Garage Fest Игора Драйв 2025 прошел в ЛенобластиВ этом году фестиваль посетило более 35 тысяч человек
Как всегда, насыщенной была автоспортивная программа. В субботу, 26 июля, на шоссейно-кольцевой трассе прошла гонка на выносливость REC Игора Драйв 4 часа, в которой приняли участие 35 экипажей. В воскресенье, 27 июля, на трассе прошел этап Porsche Sport Challenge — серии, в которой все пилоты выступают на автомобилях немецкой марки. Параллельно на протяжении двух дней фестиваля на легендарном «бетонном Колизее», дрифт-площадке автодрома, проходил этап RDS Open.
Звездным участником стал шоумен Big Russian Boss, который дебютировал в RDS Open на Garage Fest Игора Драйв 2025. Прямо во время фестиваля проходили съемки серии проекта «Медиа Дрифт», который рассказывает о подготовке шоумена к участию в соревнованиях. Garage Fest Игора Драйв 2025 стал ареной инженерного соревнования «Формула Студент», в котором приняли участие 15 команд из России, Китая и Турции.
Сразу в двух категориях победу одержала китайская команда HV Racing Team, которая представляла Гуйлиньский университет аэрокосмических технологий. Среди российских команд лучше других выступили Bauman Racing Team EV из МГТУ им. Н.Э. Баумана из Москвы и Polytech North Capital Motorsport из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Впервые вместе с «Формулой Студент» прошел фестиваль дизайна Drive Design Fest. Гости увидели выставку студенческих гоночных дизайнерских работ, созданных за несколько последних лет.
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Украшением Garage Fest Игора Драйв 2025 стала секция Автокультура, которая в этот раз была посвящена автоспорту. Гости фестиваля увидели около двухсот редких и классических машин, многие из которых экспонировались впервые. Среди них были Subaru Impreza WRX STI 16-кратного чемпиона России Сергея Успенского и его ралли-рейдовый прототип, редкие Lancia Stratos и Toyota Celica группы N, предоставленные членом Попечительского совета автодрома «Игора Драйв» Григорием Викторовичем Березкиным, а также современные гоночные автомобили.
Рекорд по числу машин составила экспозиция RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Зрители смогли увидеть все разнообразие российского дрэг-рейсинга — от Opel Corsa и ВАЗ-2113 до дрэгстеров и промодров. Впервые в истории фестиваля гости наблюдали одновременный парный заезд двух дрэгстеров Константина и Евгении Найт мощностью более 2000 л. с. каждый
Большое количество тематических зон от партнеров фестиваля, обширный и разнообразный фуд-корт, экскурсии и другие развлечения сделали пребывание на фестивале комфортным для всей семьи.
Ярче и разнообразнее стала и концертная программа. В первый день на сцену вышли звезды поп-музыки Xolidayboy и Ани Лорак. Программу воскресенья и всего фестиваля завершил концерт звезд отечественной рок-сцены — группы «Три дня дождя» и легендарного Гарика Сукачева.