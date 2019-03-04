Основатель Italdesign построил суперкар для бездорожья

Полноприводная «тележка» для GFG Style Kangaroo была разработана в сотрудничестве с китайской фирмой CH Auto. Кузов «гиперкроссовера» изготовлен из углепластика, а крылья, для снижения массы, из поликарбоната. Силовая установка состоит из двух 180-киловаттных (360 киловатт или 483 силы и 680 Нм момента) электромоторов и тяговой батареи емкостью 90 киловатт-часов.
Разгон с места до «сотни» у Kangaroo занимает 3,8 секунды. Максимальная скорость электрокара — 250 километров в час. На одной зарядке он способен проехать до 450 километров.
Гиперкросс оборудован гидравлической подвеской с регулировкой дорожного просвета. В режиме Race клиренс составляет 120, Road — 140, а Off-Road — 260 миллиметров. Одновременно с изменением высоты также меняется угол развал колес. Кроме того, автомобиль оснащен подруливающими задними колесами и выдвижным сплиттером, который в сложенном состоянии позволяет увеличить угол въезда до 26 градусов.
Среди других особенностей GFG Style Kangaroo: маленькие призматические светодиоды сзади, выполняющие роль фонарей заднего хода, ламбо-двери, три дисплея, салон с отделкой кожей от мастерской Poltrona Frau (такая же используется на моделях Maserati), компактный блок сенсоров и камер системы автономного управления, смонтированный на крыше, а также 22-дюймовые колеса.
До ухода из ItalDesign Джуджаро разработал концепт спортивного кроссовера со схожей философией. Купе-кроссовер Parcour оснастили трехрежимной настраиваемой подвеской с восемью амортизаторами и дорожным просветом до 330 миллиметров, а также двигателем V10 от Lamborghini.