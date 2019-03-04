Основатель Italdesign построил суперкар для бездорожья

Полноприводная «тележка» для GFG Style Kangaroo была разработана в сотрудничестве с китайской фирмой CH Auto. Кузов «гиперкроссовера» изготовлен из углепластика, а крылья, для снижения массы, из поликарбоната. Силовая установка состоит из двух 180-киловаттных (360 киловатт или 483 силы и 680 Нм момента) электромоторов и тяговой батареи емкостью 90 киловатт-часов.