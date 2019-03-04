Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:44

Основатель Italdesign построил суперкар для бездорожья

Концепт Kangaroo получил дорожный просвет в 260 миллиметров

Ателье GFG Style, принадлежащее дизайнеру Джорджетто Джуджаро и его сыну Фабрицио, раскрыло детали электрического гиперкросса Kangaroo, публичный дебют которого состоится в Женеве. Концепт оснастили подвеской с тремя уровнями дорожного просвета и убирающимся сплиттером для езды по бездорожью.

Полноприводная «тележка» для GFG Style Kangaroo была разработана в сотрудничестве с китайской фирмой CH Auto. Кузов «гиперкроссовера» изготовлен из углепластика, а крылья, для снижения массы, из поликарбоната. Силовая установка состоит из двух 180-киловаттных (360 киловатт или 483 силы и 680 Нм момента) электромоторов и тяговой батареи емкостью 90 киловатт-часов.

Разгон с места до «сотни» у Kangaroo занимает 3,8 секунды. Максимальная скорость электрокара — 250 километров в час. На одной зарядке он способен проехать до 450 километров.

>
Reload
1 / 6

Гиперкросс оборудован гидравлической подвеской с регулировкой дорожного просвета. В режиме Race клиренс составляет 120, Road — 140, а Off-Road — 260 миллиметров. Одновременно с изменением высоты также меняется угол развал колес. Кроме того, автомобиль оснащен подруливающими задними колесами и выдвижным сплиттером, который в сложенном состоянии позволяет увеличить угол въезда до 26 градусов.

>
Reload
1 / 4

Среди других особенностей GFG Style Kangaroo: маленькие призматические светодиоды сзади, выполняющие роль фонарей заднего хода, ламбо-двери, три дисплея, салон с отделкой кожей от мастерской Poltrona Frau (такая же используется на моделях Maserati), компактный блок сенсоров и камер системы автономного управления, смонтированный на крыше, а также 22-дюймовые колеса.

До ухода из ItalDesign Джуджаро разработал концепт спортивного кроссовера со схожей философией. Купе-кроссовер Parcour оснастили трехрежимной настраиваемой подвеской с восемью амортизаторами и дорожным просветом до 330 миллиметров, а также двигателем V10 от Lamborghini.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...